Nach Abschluss des Deals wird Coop künftig 100 Prozent an der Coop Mineraloel AG halten. Das Unternehmen betreibt schweizweit und in Liechtenstein Läden an ausgewählten Standorten mit einem kleineren Sortiment als dies in den Coop-Filialen der Fall ist. Dazu zählen auch Tankstellen-Shops.