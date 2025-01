Transgourmet allein erwirtschaftete einen Nettoerlös in Höhe von 11,5 Milliarden Franken, was währungsbereinigt einem Plus von 1,9 Prozent entsprach. Somit habe sich die Gruppe im europäischen Abhol- und Belieferungsgrosshandel behauptet, hiess es. In der Produktion stieg der Nettoerlös um 5,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken.