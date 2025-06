Künftig müssten die Produzenten einen Teil ihres Verkaufsumsatzes an Coop zurückzahlen. In der Region Bern betrage diese Abgabe seit Mai ein Prozent. Schweizweit werde per Januar 2026 eine Abgabe von drei Prozent eingeführt. Insgesamt würden den Landwirten so langfristig rund acht Millionen Franken entgehen, sagte Flückiger weiter.