Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, senkt der Detailhändler einerseits die Preise. «Wir haben im vergangenen Jahr bei 1900 Artikeln die Preise reduziert», so Wyss. Auch dieses Jahr will das Unternehmen Preissenkungen durchführen, die das Ergebnis mit rund 100 Millionen Franken belasten. Ausserdem baue man das Prix-Garantie-Angebot und die Aktionen aus.