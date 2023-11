In Dubai beginnt am Donnerstag die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Zwei Wochen lang beraten rund 200 Staaten in dem Golfemirat über die Eindämmung der Klimakrise. Erwartet werden rund 70'000 Teilnehmer - das Treffen ist damit die grösste Klimakonferenz, die es je gab. Grösster Streitpunkt ist, ob am Ende einstimmig ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vereinbart werden kann.

30.11.2023 06:55