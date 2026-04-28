Mutmassen über Gründe

Laut den ursprünglichen Plänen hätte der Bau des Werks bereits 2025 starten sollen, die Aufnahme der Produktion war für die erste Hälfte 2028 vorgesehen. Die Gemeinde Muttenz sei vergangenen Oktober über die vorläufige Sistierung der Investitionspläne informiert worden, sagte Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann gegenüber «CH Media». Man bedauere den Entscheid, ohne dessen Gründe zu kennen.