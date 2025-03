Das Biotechunternehmen Corden Pharma will über 500 Millionen Euro in den Bau einer neuen Produktionsstätte für kleine und grosse Peptide in Muttenz stecken. Zudem machten die laufenden Erweiterungen der bestehenden Produktionskapazitäten in den USA Fortschritte, teilte das zur Private-Equity-Firma Astorg gehörende Unternehmen am Mittwoch mit.