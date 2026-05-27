Mit dem Kauf bekräftige die Familie ihr «Engagement für die Kontinuität» der Bank, heisst es in einer Mitteilung. Seit drei Generationen führt die Familie Cornaro die Geschäfte des Instituts, das 2027 sein 75-jähriges Bestehen begeht.
Die Familie Piotrkowski-Dollfus hatte ihre Beteiligung in der Frühphase der Bank erworben, bekleidete jedoch zuletzt keine operativen Funktionen. Filippo Dollfus war im Jahr 2012 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, darunter die Finma; mit dem Abschluss wird in den kommenden Monaten gerechnet. Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben.
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(AWP)