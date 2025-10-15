Damals hatte die Bank eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an Finpromotion erworben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das auf Privatkunden spezialisierte Unternehmen ist seit 1972 am Finanzplatz Lugano aktiv.
Der Vollzug der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet. Voraussetzung sind die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Finpromotion soll weiterhin eigenständig operieren, aber von den Ressourcen der Gruppe profitieren.
Vittorio Cornaro, CEO der Cornèr Bank, betont: «Mit dieser Übernahme bekräftigen wir unseren Willen, unsere Präsenz im Private Banking zu stärken und unseren auf gemeinsamen Werten basierenden Wachstumskurs fortzusetzen.»
ls/to
(AWP)