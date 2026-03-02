In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das insbesondere auch von einem niedrigen Zinsniveau geprägt war, habe die Bank die Solidität und die Stärke ihres Betriebsmodells unter Beweis gestellt, hält Cornèr fest. Das Vertrauen der Kunden manifestiere etwa in den 5,4 Prozent höheren Kundeneinlagen von 5,45 Milliarden Franken.