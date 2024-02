Aus dem in der Corona-Krise geschaffenen EU-Fördermitteltopf ARF sind zur Hälfte der Laufzeit erst knapp ein Drittel der Gelder ausgezahlt worden. Von 800 Milliarden Euro gingen bis Ende 2023 lediglich knapp 225 Milliarden Euro an die Mitgliedsstaaten, wie die für die Verwaltung der Gelder zuständige EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Um Geld zu erhalten, müssen die Länder Pläne für Investitionen und Reformen umsetzen.

21.02.2024 17:40