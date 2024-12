Der US-Agrarchemie- und Saatgutkonzern Corteva will Bayer im brasilianischen Sojasamen-Markt deutlich mehr Konkurrenz machen. Brasilien sei der Zielmarkt für weiteres Konzernwachstum, erklärte Corteva-Chef Chuck Magro in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er sehe keinen Grund, warum «nicht 20 oder 30 Prozent der brasilianischen Sojaanbauflächen bis zum Ende des Jahrzehnts bedient» werden könnten. Aktuell ist vor allem Bayer in dem Land stark vertreten, das der weltweit grösste Sojabohnen-Produzent ist.