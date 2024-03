Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo kann sein Akne-Mittel Winlevi schon bald auch in Australien auf den Markt bringen. So habe der Lizenzpartner Sun Pharmaceutical von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) die Zulassung erhalten, teilte Cosmo am Dienstag mit. Die Zulassung gilt für eine topische Behandlung von Akne vulgaris bei Patienten ab 12 Jahren.