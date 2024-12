Spilarova verfügt den Angaben zufolge über mehr als 15 Jahre Erfahrung inner- und ausserhalb der Lifesciences-Branche sowie über einen Hintergrund in der Managementberatung bei PwC und in der unabhängigen Beratung weltweit. Zuletzt führte Dominika Spilarova als Gründerin und Geschäftsführerin ihr eigenes Lifesciences-Beratungsunternehmen.