Sigalova bringe ein breites Spektrum an Expertise aus ihrer Zeit bei Moderna mit, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dort war sie als Vice President of Commercial Finance tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei Moderna hatte Sigalova den Angaben zufolge leitende Positionen im Finanzbereich bei Alexion Pharmaceuticals und Vertex Pharmaceuticals inne.