Gedrimaite werde an CEO Giovanni Di Napoli berichten, heisst es in einem Communiqué vom Montag. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung des globalen Geschäftsbetriebs und der Förderung des strategischen Marktwachstums sei Gedrimaite eine wertvolle Ergänzung für das Managementteam von Cosmo, da das Unternehmen seine ehrgeizigen Expansionspläne fortsetze.