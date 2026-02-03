Diese Transaktion sei eine der bedeutendsten institutionellen Platzierungen in der jüngeren Geschichte des Unternehmens, hiess es weiter. Sie stärke die Aktionärsbasis und die Finanzlage von Cosmo. Zudem würden die Investitionen in den Wachstumsfeldern KI-gestützter Medizintechnik, Dermatologie, Gastroenterologie und Auftragsfertigung (CDMO) gestützt.