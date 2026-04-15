Der Haarzuwachs habe sich bei kontinuierlicher Behandlung bis zum 12. Monat fortgesetzt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Gegensatz dazu sei bei Patienten, die ab dem 7. Monat auf das Placebo umgestellt wurden, der Haarzuwachs zurückgegangen. «Diese Ergebnisse der 12-monatigen Phase-III-Studie stellen einen Meilenstein für Clascoterone und für die Behandlung von Haarausfall bei Männern dar», wird Cosmo-CEO Giovanni Di Napoli zitiert.