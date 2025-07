Haarausfall als Wachstumsmarkt

Wie das Cosmo-Management an der Veranstaltung zeigte, ist der mögliche Markt alleine in den USA mit 20 Milliarden US-Dollar sehr gross. Um das Mittel im Falle eines Erfolges - erste Daten aus der Phase-III-Studie stehen im Herbst an - werde man einen Partner suchen. Es gebe bereits 13 potenzielle Kandidaten, so der CEO.