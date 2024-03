Für das Endoskopie-Modul GI Genius etwa habe Cosmo erst im vergangenen Dezember eine neue Vereinbarung mit dem US-Partner Medtronic geschlossen. Diese sah eine Vorauszahlung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vor, die nun im Februar 2024 bei Cosmo eingegangen ist. Im Jahresverlauf 2024 würden noch weitere 100 Millionen an Zahlungen erwartet, heisst es in der Mitteilung weiter.