Die Covestro-Aktien stiegen am Montagvormittag mit 53,56 Euro auf ein Hoch seit Februar 2022. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Plus von noch 3,69 Prozent auf 53,40 Euro an. Damit bauten sie ihre Freitagsgewinne von knapp acht Prozent aus. Bereits am Freitagnachmittag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Covestro sich noch in der alten Woche offen für Gespräche zeigen dürfte. Der Aktienkurs war daraufhin hochgeschnellt.