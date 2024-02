2024 peilt Covestro-Chef Markus Steilemann einen operativen Gewinn von 1,0 bis 1,6 Milliarden Euro an, was im besten Fall so viel wie 2022 wäre. Würden die Gewinnmargen des Monats Januar für das Gesamtjahr gelten, würde sich ein operativer Gewinn von 1,1 Milliarden Euro ergeben, hiess es in einer Unternehmenspräsentation vom Donnerstag.