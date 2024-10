Der Staatskonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte Anfang Oktober eine lange erwartete Offerte vorgelegt. Adnoc bietet 62 Euro je Covestro-Papier, was in Summe 11,7 Milliarden Euro entspricht. Zusätzlich will das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro ergibt sich also ein Dealvolumen von fast 16 Milliarden Euro.