Der Kunststoffkonzern Covestro blickt in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. «Die globale Nachfrage ist insgesamt intakt, aber verharrt auf niedrigem Niveau», sagte Finanzvorstand Christian Baierlaut Mitteilung vom Dienstag im Zuge der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Für das Gesamtjahr kalkulieren er und Konzernchef Markus Steilemann nun mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,0 bis 1,25 Milliarden Euro. Bisher hatte das obere Ende der Spanne bei 1,4 Milliarden Euro gelegen. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der neuen Spanne. Der freie operative Mittelzufluss (Free Operating Cashflow) soll weiterhin zwischen minus 100 und plus 100 Millionen Euro liegen.