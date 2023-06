Kosten in Kantonen geschätzt

Bei den Kosten in den Kantonen handelt es sich laut Bundesrat um eine Schätzung. Diese stützt sich auf eine Erhebung, welche ein Forschungsinstitut im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) durchgeführt hatte. Demnach haben die Kantone etwas weniger als eine halbe Milliarde Franken für die Impfungen aufgewendet. Der Ausbau der Kapazitäten in den Spitälern kostete die Kantone zwischen 570 und 938 Millionen Franken in den Jahren 2020 bis 2022.