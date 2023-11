Die Zahl der ambulanten Konsultationen mit Covid-Verdacht pro 100'000 Einwohner lag in der vergangenen Woche schweizweit bei 136. Am höchsten war diese Zahl in Graubünden und im Tessin mit 365 pro 100'000 Einwohner, am niedrigsten in den Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri und Zug mit knapp 8 pro 100'000 Einwohner.