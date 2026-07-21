Für das Gesamtjahr 2026 erwartet CPH einen leicht höheren Umsatz und einen leicht höheren EBITDA als im Vorjahr, während EBIT und Reingewinn in etwa auf Vorjahresniveau erwartet werden. Zudem passte der Verwaltungsrat die Dividendenpolitik an und will künftig 40 bis 60 Prozent des Reingewinns ausschütten.