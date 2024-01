Die CPH-Gesellschaft Zeochem übernimmt in Indien das Unternehmen Sorbead India and Swambe Chemicals. Die Firma mit Sitz in Vadodara in Indien handelt mit Molekularsieben und Verpackungsmaterialien und produziert Chromatographie-Gele für den Einsatz in der Verpackungs- und Pharmabranche, wie die CPH Chemie + Papier Holding am Dienstag mitteilte.

23.01.2024 18:28