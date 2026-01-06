Die Gemeinde sei schockiert von den Videos, auf denen zu sehen ist, dass bereits vor Jahren in der Bar mit Feuer hantiert wurde. «Wir haben nie Meldungen erhalten», sagte Féraud am Dienstag in Crans-Montana vor den Medien.
Die Barbetreiber seien offenbar «extrem fahrlässig» gewesen, so der Gemeindepräsident weiter. «Sie sind Risiken eingegangen, die man nicht verantworten kann.»
Weshalb die Bar fünf Jahre vor der Brandkatastrophe nicht mehr kontrolliert worden sei, konnte Féraud nicht sagen. «Wir haben heute keine Erklärung dafür.» Das tue ihm schrecklich leid. Die Justiz werde entscheiden, wer verantwortlich sei.
Einen Rücktritt lehnte Féraud ab. «Wir verlassen das Schiff nicht», sagte er auf eine entsprechende Frage. Die Gemeinde sei nun daran, die Sicherheit in allen öffentlichen Lokalen zu überprüfen.
(AWP)