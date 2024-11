Crans Montana ist nach der Übernahme durch den amerikanischen Skigebietsbetreiber Vail Resort in den Fokus von Investoren geraten. «Wir haben acht bis zehn Hotelentwicklungsprojekte in der Pipeline», sagte der Direktor des Tourismusamts, Bruno Huggler, am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Zürich.