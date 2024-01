Vencora selbst habe 622'800 Crealogix-Aktien erhalten, heisst es am Mittwoch im definitiven Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots. Damit hält Vencora mit anderen Mitgliedern der CSI-Gruppe und in gemeinsamer Absprache handelnden Personen am Ende der Angebotsfrist insgesamt 1,35 Millionen Crealogix-Aktien. Das entspricht 96,24 Prozent des Aktienkapitals.