Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS reisst kein grosses Loch in die Kasse der Börsenbetreiberin SIX. Das Geschäft mit der übernommenen Grossbank bringt lediglich rund 50 Millionen Franken Umsatz ein. Dies sagte SIX-Chef Jos Dijsselhof am Donnerstag am Rande eines Journalistenanlasses im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

16.11.2023 15:34