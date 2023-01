Die Aktionäre von M. Klein & Co. dürften sich dem Vernehmen nach mit dem Erlös aus dem Verkauf selbst an der First Boston beteiligen. Wie zu hören ist, waren sich Klein und die Geschäftsleitung der Credit Suisse unter anderem über den Wert der Boutique nicht einig und lagen zeitweise Hunderte von Millionen Dollar auseinander.