Die Credit Suisse ist am Dienstag in Paris zu einer Zahlung von 910'000 Euro an eine ehemalige Mitarbeiterin verurteilt worden. Der Ex-Händlerin sei die Beförderung und Gehaltserhöhung nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft unterbrochen worden, befand das Berufungsgericht in einem Urteil, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.