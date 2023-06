Das Gericht gab Credit Suisse Life Bermuda zwar in einigen Punkten recht, wies die Klage insgesamt aber zurück, wie es in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Urteil hiess. In einer Stellungnahme erklärte die Credit Suisse: "Das Berufungsurteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden, was Credit Suisse Life mit Nachdruck zu tun gedenkt."