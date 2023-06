Nach dem Urteil auf den Bermudas war die CS im Mai 2023 auch von einem Gericht in Singapur zu Schadenersatzzahlungen an Ivanishvili von insgesamt 926 Millionen US-Dollar verurteilt worden. In den Urteilen der Gerichte von Singapur und der Bermudas gibt es allerdings Überlappungen, die laut sich auf mehr als 300 Millionen Dollar belaufen dürften.