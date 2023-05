Berlin, 11. Mai (Reuters) - Die Energiekrise, Inflation und Konjunkturschwäche haben 2022 zu einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten geführt. Im vergangenen Jahr wurden in Westeuropa 139.973 Insolvenzen registriert und damit ein Plus von 24,2 Prozent, wie am Donnerstag aus einer Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. In Osteuropa habe es sogar einen Anstieg um gut 53 Prozent auf 60.010 Pleiten gegeben. Neben Preisanstiegen bei Energie und Rohstoffen hätten die Firmen auch deutlich höhere Finanzierungskosten wegen der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) wegstecken müssen. "Die Trendwende bei den Insolvenzzahlen ist eingeläutet", erklärte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. "Der Druck bleibt auf dem Kessel, sodass auch in den kommenden Monaten mit steigenden Zahlen zu rechnen sein wird."