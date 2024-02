Die Rezession in Deutschland hinterlässt auch im Handwerk tiefe Spuren. Die Zahl der Insolvenzen von Handwerksbetrieben sei im vergangenen Jahr um ein Viertel auf 4050 gestiegen, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag auf der Handwerksmesse in München mit. Die Investitionsbereitschaft im Handwerk sei «so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr». Nur noch 41,5 Prozent der im Januar und Februar von Creditreform befragten Betriebe planten Investitionen.

29.02.2024 14:13