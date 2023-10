«Die Unternehmen sind in den Abwärtssog aus Inflation und Rezession geraten», teilte die Wirtschaftsauskunftei am Donnerstag zur Erhebung unter rund 1200 Firmen mit. Dies habe mittlerweile die gesamte Breite der Wirtschaft erfasst. «Massive Kostensteigerungen, hohe Zinsen und eine schwache Nachfrage belasten auch die kleinen und mittleren Unternehmen immer mehr», sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. «Eine konjunkturelle Erholung wird es in diesem Jahr kaum geben.» Der Creditreform Geschäftsklimaindex sei erstmals seit 2020 wieder in den Minusbereich gerutscht und signalisiere ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung.