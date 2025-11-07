Einschneidend für Cremo sind unter anderem die Produktionsbeschränkungen wegen der US-Zölle auf Greyerzer AOP. «In unserer Situation ist das nicht einfach zu handhaben», gestand der Cremo-CEO Ralph Perroud in einem Interview mit der Zeitung «La Liberté» vom Freitag.
Cremo laufe auf Hochtouren in einem schwierigen Umfeld. Der Konzern verbrauche grosse zusätzliche Milchmengen. Für den zweitgrössten Milchverarbeiter des Landes, der finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, sei die Situation herausfordernd, so Perroud weiter.
Das Unternehmen hatte im März mit einem Brand sowie mit Pannen zu kämpfen. «Ich hoffe, dass wir die Verluste im Vergleich
zu 2024 verringern werden, aber es bleibt ein kompliziertes Geschäftsjahr», sagte der Konzernchef.
(AWP)