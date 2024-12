Ein Tag nach der Notlandung eines Swiss-Flugzeugs in Graz (Ö) wegen Rauchs in der Kabine haben sich zwei Crew-Mitglieder am Dienstag weiter in ärztlicher Behandlung befunden - eines davon auf der Intensivstation. Die Swiss flog die betroffenen Passagiere mit einer Ersatzmaschine in die Schweiz. Zur Ursache waren Ermittlungen am Laufen. Beim betroffenen Flugzeugtypen A220 kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Problemen.