Der Baustoffkonzern CRH veräussert sein europäisches Kalkgeschäft an das britische Steinbruchunternehmen SigmaRoc. Der Deal habe einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro), teilte der Konzern am Mittwoch in Dublin mit. Er werde voraussichtlich 2024 in drei Phasen abgeschlossen, die Kalkaktivitäten in Deutschland bereits Anfang des Jahres.

22.11.2023 10:01