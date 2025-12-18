Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich. Man gehe davon aus, dass sich der Aufwärtstrend am Schweizer Immobilienmarkt fortsetze, wird CEO Pascal Roux in der Mitteilung zitiert. Der Fonds strebt laut der Mitteilung ausserdem an, das Nettovermögen bis 2030 auf 1,2 Milliarden Franken zu erhöhen und bis 2050 klimaneutral zu werden.