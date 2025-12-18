Der zur Ausschüttung verfügbare Erfolg des Immobilienfonds belief sich per Ende Geschäftsjahr auf 24,8 Millionen Franken, wie einer Mitteilung vom Donnerstagabend zu entnehmen ist. Die Mietzinseinnahmen legten derweil um 15,6 Prozent auf 45,5 Mio. Franken zu.
Das Gesamtvermögen stieg um gut 20 Prozent auf 1,25 Mrd. Franken per Ende Geschäftsjahr. Die Anzahl Immobilien wird mit 112 angegeben, wobei 5 Immobilien weiterhin im Bau sind. Es sei zudem geplant, bis 2035 132 Millionen Franken in 36 Sanierungsprojekte zu investieren.
Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich. Man gehe davon aus, dass sich der Aufwärtstrend am Schweizer Immobilienmarkt fortsetze, wird CEO Pascal Roux in der Mitteilung zitiert. Der Fonds strebt laut der Mitteilung ausserdem an, das Nettovermögen bis 2030 auf 1,2 Milliarden Franken zu erhöhen und bis 2050 klimaneutral zu werden.
sc/ij
(AWP)