Der Biosprithersteller Cropenergies rechnet im zweiten Quartal mit einem deutlichen Ergebnisrückgang. Hauptgründe seien normalisierte Preise für Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen aufgrund planmässiger Wartungsstillstände, teilte die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mit. Ein Jahr zuvor war das Preisniveau aussergewöhnlich hoch. An den Jahreszielen hält Cropenergies unterdessen fest. Der Kurs der im SDax notierten Aktie sackte am Nachmittag um rund sieben Prozent ab.

12.07.2023 16:30