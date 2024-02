Der strauchelnde Biosprit-Hersteller Cropenergies ist ab Ende Februar nicht mehr an der Börse notiert. Mit Ablauf des 28. Februar 2024 werden die Aktien nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, wie das Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. Mit dem Aus der Börsennotierung endeten auch wesentliche umfangreiche finanzielle Berichtspflichten.

23.02.2024 15:19