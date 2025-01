Die am Mittwochabend eingereichte erneuerte Klage fordert nun von der Schweiz eine Entschädigung von rund 372 Millionen Dollar. Bei der Einreichung der Klage im Juni 2024 am Bezirksgericht in New York ag die Klagesumme noch bei gut 86 Millionen Dollar. Mittlerweile listet die Klage, die der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, 47 Investoren auf.