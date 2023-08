Die Fair-Value-Anpassungen würden Änderungen bei den Ausstiegsstrategien und den Hauptmärkten, eine Angleichung an UBS-Richtlinien, Bilanz-Umklassifizierungen sowie bestimmte spezifische Beteiligungswertberichtigungen und Absichtsänderungen in Verbindung mit den Plänen und Absichten von UBS für die zugrunde liegenden Positionen oder Portfolios spiegeln, so die Mitteilung.