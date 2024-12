WIE BEWERTET DIE PUK DIE TBTF-GESETZGEBUNG?

Die PUK kritisiert an der «Too big to fail»-Gesetzgebung (TBTF), dass Bundesrat und Parlament insbesondere in der Zeit ab 2015 den Anliegen der Bankinstitute bei der Umsetzung der internationalen Standards wie Basel III zu stark entgegenkommen sei. So habe der Bundesrat verschiedentlich Übergangsfristen verlängert oder eine Übernahme internationaler Standards verzögert. Gleichzeitig hat er nach Ansicht der PUK auch auf einen «Aussenblick» verzichtet, was zu einem lückenhaften Vergleich mit den internationalen Standards führte.