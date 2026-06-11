Maurer war laut den Angaben über 17 Jahren beim Rückversicherer Swiss Re tätig. Zuletzt habe er dort als Managing Director die gesamte Technologie- und Datenorganisation des Geschäftsbereichs Corporate Solutions mit über 700 internen und externen Mitarbeitenden geleitet.
Der Geschäftsbereich ICT & Data bei der CSS wird derzeit interimistisch von Yves Mundorff geleitet. Die Ernennung von Florian Maurer stehe noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden, heisst es in der Mitteilung.
tp/hr
(AWP)