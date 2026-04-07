Über 90'000 zusätzliche Kunden

Die Prämieneinnahmen erhöhten sich insgesamt um 3,6 Prozent auf 7,83 Milliarden Franken, wie die CSS weiter schrieb. Die Zahl der Versicherten legte deutlich zu. In der Grundversicherung gewann die CSS über 90'600 neue Kundinnen und Kunden hinzu und kam auf 1,56 Millionen Versicherte. Insgesamt betreute der Konzern Anfang 2026 rund 1,73 Millionen Personen.